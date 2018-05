2012 hat Georg Schöpf die Bar „Flaircocktails“ in Markersdorf eröffnet. Das Geschäft laufe gut, berichtet er: „Es ist stetig steigend. Ich bin zufrieden mit den Gästen in Neulengbach.“ Der Barbetreiber möchte sich nun aber beruflich verändern. „Ich wollte die Bar fünf Jahre machen, das war der Plan“, erzählt er. Nun möchte er ein neues Projekt in der Gastronomie starten. Für das Lokal in Markersdorf hätte Georg Schöpf bereits einen Nachmieter gehabt: „Es ist alles top, ich habe ja einiges investiert.“ Derzeit ist aber ungewiss, ob in dem Gebäude in Markersdorf auch weiterhin Drinks für Nachtschwärmer serviert werden. Es gibt Gerüchte, dass ein Friseur einziehen könnte.

Hausbesitzer Markus Sturzeis sagt auf Anfrage der NÖN: „Wahrscheinlich wird es keine Bar mehr werden.“ Er habe jede Menge Ideen und es gäbe momentan viele Optionen. „Aber noch ist nichts entschieden, das sind alles noch ungelegte Eier.“ Bis Ende Juni soll es laut Markus Sturzeis eine Entscheidung geben.