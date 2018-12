Die Filiale in der St. Christophener Straße erstrahlt nach nur wenigen Wochen Bauzeit in neuem Glanz.

Ab Donnerstag, 13. Dezember kann man beim Billa in Neulengbach wieder einkaufen. Punkten will man bei den Kunden mit einem noch reichhaltigeren Angebot an Fleisch, Fisch, Brot und Aufstrichen in Bedienung. Außerdem gibt es die Billa Fein-Snäckerei sowie eine umfassende Weinabteilung mit einem fachkundigen Sommelier an Wochenenden.

Sogar Wein verkosten kann man in der neuen Filiale. Ist der Sommelier nicht vor Ort, verschafft man sich mit seiner Bankomatkarte Zugang zu einem edlen Tropfen.

Auf einer Verkaufsfläche von 1.436 Quadratmetern werden 11.000 Artikel angeboten, 220 Parkplätze stehen zur Verfügung. Außerdem gibt es Self-Check-Out-Kassen, an denen man selbst bezahlen kann. Angeboten wird den Kunden auch ein DHL Paketshop.

Neu ausgestattet wurden die Mitarbeiter mit der Arbeitskleidung und die Billa Eigenmarke bekam ein neues Gesicht.