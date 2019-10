Am Samstag wird in der Stadt demonstriert, und zwar mit dem Fahrrad: Die erste Grüne Rad-Demo startet um 10.30 Uhr beim BORG.

Den Grünen geht es darum, dass die Einbahn in der Wiener Straße für den Radverkehr geöffnet wird. Dieser Forderung wollen sie mit der Demo am Samstag Ausdruck verleihen.

Die Einbahnregelung, die es seit etwa 15 Jahren gibt, ist Stadträtin Barbara Löffler schon lang ein Dorn im Auge: „Früher konnte ich bequem mit dem Fahrrad aus Haag kommend die B44 bei der Ampel queren und durch die Wienerstraße ins Zentrum fahren. Jetzt lasse ich mein Rad meistens beim Bahnhof stehen und gehe zu Fuß weiter, weil es unangenehm ist, die B44 bei der Unterführung in den Markt zu queren.“ Die Grüne Stadträtin hat mehrfach bei der Gemeinde darum gebeten, die Wiener Straße für den Radverkehr zu öffnen. „Ich bekam immer zur Antwort, dass die Wienerstraße zu eng für diese Regelung wäre.“ Bei einer Verkehrsverhandlung der BH wurde ihr gesagt, dass es bis zur Postgasse/Weinheberstraße möglich wäre, Radfahren gegen die Einbahn zu erlauben, wenn vier bis fünf Parkplätze an der Engstelle in der Wienerstraße wegfielen.

Da die Grünen immer wieder von Radfahrern auf das Thema angesprochen werden und viele Radler einfach gegen die Einbahn oder auf dem Gehsteig fahren, hat Löfflers Nachfolger als Gruppensprecher Paul Mühlbauer diese Demo angemeldet: „Mitradeln“ ist die Devise.