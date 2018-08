Die Gemeinde wurde auf Herz und Nieren geprüft. 177 Seiten dick ist der Endbericht, der jetzt vorliegt. Finanzen, Management und Infrastruktur der Stadtgemeinde wurden beim CommunalAudit unter die Lupe genommen. „Wir wollten wissen, wo wir stehen“, hält Stadtamtsdirektor Leopold Ott fest. Im April wurde das Projekt gestartet, jetzt liegt die Auswertung der Firma Ramsauer & Stürmer vor. „Das Ergebnis stellt der Gemeinde Neulengbach ein hervorragendes Zeugnis aus“, sagt Leopold Ott.

Das bestätigt Peter Pucher von Ramsauer&Stürmer: „Das Audit hat gezeigt, dass Neulengbach zweifellos zu den Top-Gemeinden in Österreich zählt. Vor allem die evaluierte Organisations- und Managementstruktur ist hochprofessionell und stellt für viele österreichische Gemeinden ein mögliches Benchmark dar.“ Er kenne nur eine zweite Gemeinde in Österreich, die so gut organisiert ist, betont Pucher: „Das ist Engerwitzdorf in Oberösterreich.“

„Neulengbach zählt zweifellos zu den Top-Gemeinden in Österreich.“

Peter Pucher Ramsauer&Stürmer Consulting

70 Gemeinden haben das Audit bereits abgeschlossen oder sind mitten drin. Neulengbach erreicht überdurchschnittliche Werte, zum Beispiel bei den Finanzen: Während bei der Kostenrechnung für Verwaltung und für Bauhof sowie beim Controlling der Durchschnittswert bei 40 bis 50 Prozent liegt, hat Neulengbach hundert Prozent erreicht.

Auch was Personalplanung und Personalentwicklung betrifft, ist die Wienerwald-Stadt an der Spitze. „Dabei ist vieles nicht planbar“, gibt der Stadtamtsdirektor mit Verweis auf Schwangerschaften und Krankenstände zu bedenken.

Hervorragende Werte zeigt das Audit auch in den Bereichen Abgrenzung von Politik und Verwaltung, Bürgerorientierung, Informations- und Kommunikationstechnologien sowie Organisation und Projektmanagement. Auch bei der internen Kontrolle liegt Neulengbach mit einem Wert von rund 90 Prozent klar über dem durchschnittlichen Ergebnis der Vergleichsgemeinden.

Bürgermeister freut sich über Ergebnis

Stadtamtsdirektor Leopold Ott: „Alle freuen sich über das Ergebnis. Das ist eine Leistung des Teams. Ein besonderer Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die Vorgaben bei der täglichen Arbeit umsetzen und so zum erfreulichen Ergebnis beigetragen haben.“

Das Resultat zeige, dass in einer konstruktiven Zusammenarbeit von Bediensteten und Verantwortungsträgern sehr gute Ergebnisse erzielt werden können, die im bundesweiten Gemeindevergleich herausstechen.

Über dieses Ergebnis freut sich auch Bürgermeister Franz Wohlmuth: „Neulengbach bemüht sich seit vielen Jahren um eine wirkungsorientierte Verwaltung. Der Bericht bestätigt unseren Weg und die hohe Qualität der von unseren Bediensteten erbrachten Leistungen. Danke an alle, die tagtäglich mit Engagement am Werk sind.“