Helmut Summer: Pension nach 40 Jahren im Polizeidienst

Mit einem lachenden, aber auch einem weinenden Auge verabschiedet sich Helmut Summer mit 31. Oktober in die Pension. Über 40 Jahre stand er im Dienst der Gerechtigkeit – eine Hälfte davon im Bezirk Mödling, die andere in Neulengbach. Während einer seiner letzten Dienste zog er mit der NÖN Bilanz über seine Arbeit bei der Polizei.

Nach dem Lehrabschluss entschied sich Summer für eine Karriere bei der Exekutive: „Ich hab‘ mich immer schon dafür interessiert“, erzählt er, warum er in den Jahren 1982/83 die Ausbildung in Freiland im Bezirk Lilienfeld absolvierte. Nach Abschluss ging es für ihn in den Bezirk Mödling nach Guntramsdorf, Maria Enzersdorf und weiter nach Hinterbrühl. 2003 kam Helmut Summer dann nach Neulengbach als Stellvertreter des damaligen Inspektionskommandanten Josef Fritz. Nach dessen Pensionierung übernahm er schließlich im Jahr 2013 die Führung der Dienststelle. „In Neulengbach ist eine gute Kollegenschaft und eine angenehme Bevölkerung“, schätzte er stets die Arbeit in der Stadt und den zum Rayon zugehörigen Gemeinden Asperhofen und Maria Anzbach.

Unzählige Vergehen und Verbrechen hat er während seiner langen Polizeikarriere gemeinsam mit seinen Kollegen geklärt, vier mal gab es dafür sogar den Sicherheitsverdienstpreis: Für die Klärung eines Raubüberfalles, für die Klärung von mehreren Einbrüchen in Wien und Niederösterreich mit einer Gesamtschadenssumme von damals über einer Million Schilling, für die Klärung eines Versicherungsbetruges mit einem Schaden von 18 Millionen Schilling und schließlich für die Ausforschung von 150 Tätern, die 400 Delikte begangen hatten. Immer wieder bekam er auch Belobigungen für die Klärung von Kriminalfällen.

Von Mordfällen bis Gasexplosion

So manche Fälle sind Summer noch gut in Erinnerung, einer seiner für ihn schlimmsten war ein Mordfall im Bezirk Mödling. Eine Frau hatte ihren Mann, der sie jahrelang traktiert hatte, mit 58 Messerstichen getötet. Blutverschmiert stand sie den Beamten, als sie die Tür öffnete, gegenüber. „Sie war gerade dabei das Blut aufzuwischen“, erinnert er sich noch genau daran, als die beiden Kinder aus dem Haus gebracht wurden und der Mann blutüberströmt am Boden lag. „Die Frau wurde damals wegen Notwehr freigesprochen“, erzählt er.

Wohl nie vergessen wird er auch die Ermittlungsarbeit nach der Gasexplosion in Wilhelmsburg, bei der zehn Menschen ums Leben kamen. „Ich war gerade am Heimweg von Wien, als ich angerufen wurde, dass ein Haus in die Luft gegangen ist und ich hinfahren soll.“ Erst dachte er, das sei ein schlechter Scherz gewesen, der sich aber als die bittere Wahrheit herausgestellt hatte.

Neben der täglichen Polizeiarbeit setzte sich Summer auch für „außerdienstliche“ Aktivitäten ein. So gab es immer wieder ein Benefizschnapsen oder das Vergleichsschnapsen mit der Straßenmeisterei oder einigen Feuerwehren in der Region. Außerdem organisierte der leidenschaftliche Radfahrer ein Mal pro Jahr eine Radtour von Mariazell nach St. Pölten, bei der immer wieder gerne Polizeikollegen, Politiker und Freunde fleißig in die Pedale traten. „Mal schauen, ob es das noch weiter geben wird“, hofft er, dass sich ein neuer Organisator finden wird.

Mehr Zeit fürs Radfahren und Skifahren

Fürs Radfahren kann sich Summer nun in der Pension jedenfalls mehr Zeit nehmen. Gerne dreht er seine Runden von seiner Heimat in Wald (Gemeinde Pyhra) über die Ochsenburgerhütte. Und im Winter wird er mit seinen Skiern die Pisten unsicher machen. Mehr Zeit wird er sich nun auch für die Arbeit im Garten nehmen. „Ich freue mich schon drauf, wenn ich mich einfach so aufs Rad setzen kann oder die Ski ins Auto laden kann.“

