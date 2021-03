Fad wird Hermann Sauly nicht. Zu viele Hobbies halten den 81-Jährigen auf Trab: Fast zwei Jahre lang war er mit dem Bau eines Lkw beschäftigt. „Nur die Räder sind gekauft, alles andere habe ich selbst hergestellt“, erklärt der Emsige. Lindenholz wurde zugeschnitten, gehobelt und geschliffen und ohne Verwendung einer einzigen Schraube zum Gesamtwerk zusammengefügt. Das Gefährt ist sogar verkabelt und die Lichter von Lkw und Hänger sind per Handy zu steuern. „Bei den Füllstützen am Tankwagen lassen sich Schnapsflascherl und Schnapsgläser verstauen“, lässt der stolze Konstrukteur wissen.

Wie kam Hermann Sauly auf die Idee, dieses erstaunliche Gefährt zu bauen? „Ich hatte keinerlei Vorlage, die Idee dazu kam aus heiterem Himmel“, erklärt er.

Nach zwei Jahren Arbeit steht das Werk vollendet im Wintergarten. „150 Stunden Arbeit stecken da sicher drinnen“, mutmaßt der Erbauer und er fügt sogleich hinzu, dass er den Lkw nie und nimmer verkaufen werde. „Anfragen gab es ja schon einige“, lacht Sauly. Sehr zu Gute kamen dem Neulengbacher beim Lkw-Bau sicherlich die Berufsausbildungen: „Ich habe Fassbinder gelernt und dann sind Elektro-Mechanik und Maschinenbau hinzugekommen.“

Die Hälfte aller Figuren wurde verschenkt

Bereits während seiner aktiven Berufslaufbahn ist er zu einem ganz speziellen Hobby gekommen, mit einigen seiner Arbeitskollegen hat er Zinnfiguren gegossen. Über 3.000 Figuren sind es insgesamt geworden, die er selbst gegossen hat, aus Altmaterial von Blei und Zinn, die zum Gießen der runden Figuren über offener Flamme mittels Lötlampe oder Schweißbrenner erhitzt werden mussten. Nach dem Erkalten wurden die beiden Formen auseinandergenommen, vom rohen Figürchen musste der Grat geschnitten werden, sie mussten geputzt und geschliffen werden. Sodann ging es ans Grundieren und dann ans Bemalen mittels Emailfarben. „Die Augen habe ich mit einem Pinsel, der nur ein Haar hat, aufgebracht, und mit Hilfe einer Lupe“, schildert der 81-Jährige.

Etwa 1.500 Stück lagern jetzt noch in einem Kasten im Wintergarten. „Alle anderen habe ich Freunden, Urlaubsbekanntschaften und Verwandten zum Geschenk gemacht“, sagt er. Es handelte sich um Reiter, Pferde, Planenwägen, Geschützen und Kanonen sowie um Musikkapellenmitglieder. „Solche Gespanngruppen mit sechs Pferden und allem Drum und Dran kosten im Fachgeschäft am Graben in Wien bis zu 400 Euro“, weiß Sauly.

Was sagt seine Gattin Heidi zu seinen vielen Hobbies? „Sie freut sich, dass ich beschäftigt bin und sie ist stolz auf die schönen Ergebnisse“, lacht der 81-Jährige. Nur für das Fischen, auch ein Hobby des Neulengbachers, bleibt derzeit zu wenig Zeit, „Nur ein Mal im Jahr fahre ich noch an die Theiss“, sagt er. Und stolz fügt er hinzu, dass er mit seinem größten Fang, einem über zwei Meter langen Wels, bereits einmal in der NÖN abgebildet war, genauso wie mit seinem weiteren Hobby, dem Paradeiserpflanzen-Züchten, über das die NÖN in der Vorwoche berichtet hat.