Ein alter Griller, ein kaputtes Kinderspielhaus, eine Kaffeemaschine, Geschirr, und Baumaterial wurden illegal an einem Weg im Haspelwald deponiert.

Nachdem die Gemeinde über die Müllablagerung informiert wurde, entsorgten Bauhof-Mitarbeiter sofort den Mist. Auch ein paar Autoreifen haben sie noch gefunden und mitgenommen.

„Ich habe so etwas schon lange nicht mehr gesehen. Es ist zum Glück die Ausnahme, dass solche illegale Ablagerungen vorkommen“, berichtet Reinhard Hubauer, Leiter der Allgemeinen Verwaltung der Stadtgemeinde Neulengbach. Wird irgendwo eine ungesetzliche Müllentsorgung entdeckt, versuche die Gemeinde, den Verursacher auszuforschen. Im konkreten Fall ist das noch nicht gelungen.

Hubauer verweist, darauf, dass es in der Gemeinde ein Altstoffsammelzentrum gibt, in dem die meisten nicht mehr gebrauchten Dinge kostenlos entsorgt werden können. Es sei nicht erklärbar, wieso man extra in ein abgelegenes Waldstück fahre, um dort den Müll abzuladen.