Impfbus kommt drei Mal in die Stadt

Am Donnerstag, 20. Jänner, von 10 bis 18 Uhr, am Dienstag, 8. Februar, von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag, 27. Februar, von 15 bis 18 Uhr steht der Impfbus wieder auf dem Kirchenplatz in Neulengbach.

Beim letzten Termin am 27. Dezember wurden 240 Impfungen verabreicht, Anfang Dezember nützten 220 Personen in der Stadt das Impfangebot ohne Anmeldung.

In Neulengbach sind derzeit 73,6 Prozent der Bürger voll immunisiert. 45,09 Prozent haben bereits den dritten Stich.