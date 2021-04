Die Corona-Impfungen sind ein großes Thema, bei der Gemeinde gibt es laut Bürgermeister Franz Wohlmuth deswegen viele Anfragen: „Wir sind die Seelsorger der besorgten Bürger, ohne verlässliche Antworten geben zu können.“

Als Standort für ein Impfzentrum hatte sich wie berichtet die Stadtgemeinde Neulengbach angeboten. Allerdings entsteht im ganzen Bezirk nur ein Impfzentrum, und zwar im VAZ in St. Pölten, niederösterreichweit werden 20 Impfstationen eingerichtet.

„Wie man auf die Idee kommt, pro Bezirk eine Impfstraße zu machen, ist mir unklar. Der Bezirk St. Pölten ist zehn Mal so groß wie der Bezirk Lilienfeld“, sagt der Neulengbacher Bürgermeister. Die Stadtgemeinde Neulengbach habe über den Gemeindebund interveniert und versucht, eine andere Lösung zustande zu bringen: „Aber es gibt keine Chance auf ein Umdenken“, bedauert Wohlmuth.

Für die Neulengbacher sei das Thema aber damit noch nicht vom Tisch, hält der Bürgermeister gegenüber der NÖN fest: Sollte sich herausstellen, dass man mit einer einzigen Impfstraße im Bezirk nicht auskommt, so stehe die Gemeinde Gewehr bei Fuß: „Wir sind uns unserer Verpflichtung gegenüber den Bürgern bewusst.“

29 Personen waren am Freitag in Neulengbach positiv auf Covid-19 getestet, am Montag waren es 23. Im Bezirk St. Pölten sind die Infektionen von 390 auf 339 gesunken.