Die Katastrale Tausendblum ist heuer vor allem durch den Streit um die Ortstafeln ins Blickfeld gerückt. Dass der Name Tausendblum von den Schildern verschwunden ist, hat wie berichtet zu Protest geführt.

Doch es gibt auch andere Themen. „Für die KG Tausendblum werden im heurigen Gemeindebudget um die 1,2 Millionen Euro investiert, das zeigt welchen Stellenwert Tausendblum für die Stadtgemeinde hat“, sagt Infrastrukturstadtrat Jürgen Rummel. Und weiter: „Wir versuchen stets Projekte auf den Weg zu bringen, die für unsere Bürger deutliche Verbesserungen erzielen.“

Baubeginn im Herbst

Größtes und wichtigstes Projekt in Tausendblum ist laut Rummel der Neubau des Hochbehälters Kleebühel. Die Planung dafür ist abgeschlossen, 500.000 Euro werden in das Großprojekt investiert. Im Herbst soll Baubeginn sein. Die Arbeiten werden voraussichtlich ein Jahr dauern.

Auch Straßenarbeiten stehen heuer an: Drei wichtige Straßenzüge werden über den Sommer generalsaniert. „Begonnen wird im Juli durch die Firma Strabag in der Engländergasse, anschließend wird der Figlweg durch die Firma Gebrüder Haider in Angriff genommen, für Herbst ist die Sanierung der Holubgasse im Bauprogramm“, kündigt Jürgen Rummel an. Er betont, dass es der Stadtgemeinde ein Anliegen ist, in jeder Katastrale die erforderlichen Maßnahmen umzusetzen: „Bei 15 Katastralen ist es aber nicht immer einfach alle Wünsche zu berücksichtigen.“

Lösung für Ortstafeln wird geprüft

Ob der Wunsch, dass der Name Tausendblum wieder auf den Ortstafeln steht, in Erfüllung geht, ist noch unklar: Vergangene Woche wurde das Thema im Ausschuss behandelt. Laut Jürgen Rummel war die Sitzung sehr konstruktiv. „Es wurden Vorschläge erarbeitet, wir haben versucht die Emotionen rauszunehmen.“ Ein Vorschlag wird jetzt rechtlich geprüft. Ob die angedachte Variante möglich ist, muss rechtlich geprüft werden. Stadtrat Rummel ist jedenfalls guter Dinge, dass eine Lösung gefunden wird.