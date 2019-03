„Dass unser Felix einmal Schlagzeuger wird, war schon immer klar. Bereits mit wenigen Jahren hat er mit Vergnügen auf Tisch oder Mülleimer geklopft“, lacht Daniela Leonhartsberger. Dass sowohl Felix als auch sein Bruder Florian ein Instrument lernen sollen, war auch von Anfang an klar, denn die Eltern sind Musiker und spielen Flügelhorn beim Musikverein Neulengbach.

Und weil es nicht viele Posaunenspieler beim Musikverein gab, sei die Wahl eben auf die Posaune gefallen, erklärt Florian. „Dieses Instrument hat mir schon immer sehr gefallen“, fügt der 12-Jährige hinzu.

„Jeden Tag wird eine Dreiviertelstunde geübt, aber seit ich weiß, dass ich beim Wettbewerb prima la musica antrete, übe ich noch viel intensiver“

Und wie ist das mit dem Üben? „Jeden Tag wird eine Dreiviertelstunde geübt, aber seit ich weiß, dass ich beim Wettbewerb prima la musica antrete, übe ich noch viel intensiver“, berichtet Florian. Genauso sein 10-jähriger Bruder: „Wenn man ein Ziel vor Augen hat, übt man noch fleißiger.“ Felix, der bereits das dritte Jahr in der Musikschule lernt, hat bereits im Vorjahr beim Wettbewerb teilgenommen und mit der Gruppe den ersten Preis errungen, für seinen älteren Bruder, der bereits das vierte Jahr Musikunterricht nimmt, ist die Teilnahme bei „prima la musica“ eine Premiere.

Mama Daniela übernimmt die „Taxifahrten“ der zwei zur Musikschule, zu Auftritten und zu den Wettbewerben, aber auch zum Sport, denn die Buben sind darüber hinaus Footballer bei den „Blue Hawks“ in Asperhofen. Daniela Leonhartsberger sagt: „Ich freue mich, dass unsere Buben gerne musizieren und ein Ziel vor Augen haben, aber jetzt, so kurz vor dem Auftritt, ist es schon sehr intensiv und ich fiebere mit den beiden mit.“ Rund 1.000 Musikschüler aus allen 127 Musikschulen des Landes stellen beim 25. NÖ Landeswettbewerb „prima la musica“, der von 26. Februar bis 8. März in St. Pölten stattfindet, vor einer hochkarätig besetzten Fachjury ihr Können unter Beweis.

Aus der Region Wienerwald sind insgesamt dreizehn Teilnehmer aus den Musikschulen Neulengbach, Maria-Anzbach-Eichgraben, und Laabental beim Musikwettbewerb dabei.