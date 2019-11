Seit Wochen wird gerätselt, jetzt ist es beschlossene Sache: VP-Bürgermeister Franz Wohlmuth geht als Spitzenkandidat bei der Gemeinderatswahl ins Rennen. Er sagt: „Ich möchte mich als Bürgermeister auch den zukünftigen Herausforderungen unserer Gemeinde stellen.“

Interesse am Bürgermeisteramt hatten auch Stadträtin Maria Rigler und Vizebürgermeister Alois Heiss bekundet. Auch Stadtrat Gerhard Schabschneider galt als möglicher Kandidat. Der Gemeindeparteivorstand hat jetzt Franz Wohlmuth als Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl 2020 nominiert.

Neulengbach stehe in einem permanenten Spannungsfeld: Zwischen Stadt und ländlichen Teilen, zwischen Zuzug und Einheimischen und zwischen den unterschiedlichen Interessen unterschiedlicher Generationen. „Zusammenhalt schaffen – das ist die große Herausforderung, vor der Neulengbach heute mehr denn je steht“, betont der VP-Politiker. Dieser Aufgabe wolle er sich als Bürgermeister auch in den nächsten Jahren widmen, so Wohlmuth.

Er informiert die Neulengbacher in einem Brief über seine Entscheidung. Darin erläutert er, warum er gerne „mit ganzer Kraft, mit meiner vollen Zeit“ für die Stadt weiterarbeite: Er wolle Zusammenhalt schaffen, damit der Erfolgsweg Neulengbachs weitergehen kann.