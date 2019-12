Guido Franco Ferrari radelte monatelang durch Europa. Wo immer es ihm gefiel, stoppte er die Fahrt, stellte seine kleine Staffelei auf und malte. Die Bilder waren bereits bei einer Ausstellung in Paris zu sehen, jetzt zeigt er die Werke in der Neulengbacher Galerie am Lieglweg.

„Meine Verwandten in Argentinien können gar nicht glauben, was mir hier in Österreich alles passiert ist“, schilderte Guido Franco Ferrari. Der junge Maler wurde auf seiner Radtour quer durch ganz Europa in Böheimkirchen von der NÖN-Mitarbeiterin gesichtet und gestoppt (die NÖN hat berichtet).

Guido Franco Ferrari stammt aus Villa la Angostura in Patagonien, er studierte in Südamerika Grafik und Moovie-Animation und arbeitete in Manhattan in New York, später wandte er sich der Malerei zu und lernte bei Georg Miciu.

Nachdem der 23-Jährige quer durch Europa geradelt war und dabei zahlreiche Bilder angefertigt hatte, stellte er diese Ende Oktober beim „Carousel du Louvre“ in Paris aus. Jetzt bot ihm Galeristin Ursula Fischer in Zusammenarbeit mit Christine Hell die Möglichkeit zur Ausstellung seiner Werke in der Galerie am Lieglweg. Dabei waren auch die Bilder seines Freundes Michal Mach aus der Slowakei zu sehen. Die Ausstellung ist noch bis 3. Jänner in der Galerie am Lieglweg in Neulengbach zu sehen.