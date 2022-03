Kaiser Karl I.: Neues Buch über einen umstrittenen Herrscher

Werbung HEIMDALL Anzeige Ihr Profi für professionelle Sicherheitstechnik im Wienerwald

Ein Buch über den letzten Habsburgerkaiser hat der Neulengbacher Hannes Etzlstorfer geschrieben: „Kaiser Karl. Die Verantwortung vor der Geschichte trägt immer der Monarch“ lautet der Titel.

Mit Kaiser Karl I. ging 1918 die Regentschaft der Habsburger in Österreich nach 640 Jahren zu Ende. Die Rolle des Kaisers wird kontrovers diskutiert. „Ich habe versucht, ein Bild des Menschen hinter dem Monarchen nachzuzeichnen und mich eingehend mit der Persönlichkeit Karls beschäftigt“, berichtet der Kunst- und Kulturhistoriker. Das 130 Seiten umfassende Buch verstehe sich als ein kulturhistorisches Porträt des Kaisers und lege daher den Fokus vor allem auf Charakter, familiäres Umfeld und das Echo bei den Zeitgenossen. Zahllose Berichte aus damaligen Zeitungen und Zeitschriften oder auch aus Tagebuchberichten hat Etzlstorfer studiert.

Auch die Bildrecherche war aufwändig, wobei dem Ausstellungskurator Kontakte zu Privatleihgebern halfen: „Diese stellten mir die unglaublichsten und berührendsten Erinnerungsstücke zu Kaiser Karl, Zita und deren großen Familie zur Verfügung“, so Etzlstorfer. Das Buch rückt Kaiser Karl I. im Spannungsfeld zwischen Wollen und Können sowie sein Leben und Schicksal in zeitgenössischen Kommentaren, Berichten und Illustrationen ins Licht. „In atmosphärischen Momentaufnahmen, Dramoletten und Humoresken zeichnen sich die charakterlichen Züge unverfälschter ab“, so der Autor. Auch viele Abbildungen aus zahlreichen Sammlungen machen die Geschehnisse und die Biografie begreifbar.

Mit den Habsburgern beschäftigt sich Hannes Etzlstorfer schon seit seiner Studienzeit, er hat bei den Landesausstellungen 1984 und 1987 über Kaiser Franz Joseph in Grafenegg mitgearbeitet und mehrere Bücher, zum Beispiel über Marie Theresia und Kronprinz Rudolf, aber auch über die Residenzen und über die Reisen der Habsburger verfasst.

Eine Benefizlesung aus dem neuen Buch findet am 1. April im Haus der Kunst in Baden statt. Ort und Zeitpunkt der Lesung sind bewusst gewählt: Der 1. April 2022 ist der 100. Todestag von Kaiser Karl, der ab 1917 Baden wieder zur Kaiserstadt erhob. Eine Lesung in Neulengbach ist noch nicht geplant.

Hannes Etzlstorfer hat indes schon die nächsten Projekte in Arbeit: Im Herbst soll das Buch „Kaiser Franz Joseph und die Jagd“, das er gemeinsam mit Lelio Collerdo-Mannsfeld erstellt hat, erscheinen. Für 2023 ist ein Buch über Kaiser Karls Onkel Franz Ferdinand in Vorbereitung, das in Zusammenarbeit mit Alix de La Poëze d’Harambure-Fraye auf Schloss Artstetten erarbeitet wird. Und im Herbst wird es im Lentos Museum in Linz eine von Etzlstorfer mitbetreute Ausstellung über Karl Hauk geben.

