Kindervernissage zum Thema "Schiele" .

Zum 100. Todestag des Künstlers wurde ein Projekt ins Leben gerufen, Kinder befassten sich mit Egon Schiele und fertigten nach seinem Vorbild Bilder an, welche in der Ausstellung gezeigt werden. Alles weitere lest ihr in der Printausgabe der Neulengbacher NÖN.