An der langen Nacht der Museen beteiligten sich auch Einrichtungen in der Region Wienerwald.

Lange Nacht der Museen in der Region .

Im Tank von Graf&Zyx in Neulengbach wurden spannende Objekte von Julie Hayward und neueste Tendenzen der Medienkunst von Ruth Schnell präsentiert, in der Galerie M in Kirchstetten-Hinterholz wurde die Ausstellung von Margit Taus eröffnet.