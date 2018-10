In den Volksschulen soll es ab Herbst 2019 ab der zweiten Klasse wieder verpflichtende Ziffernnoten geben, in den Mittelschulen soll es zwei Leistungsstufen geben. Was sagen die Neulengbacher Schuldirektorinnen zu den Plänen von Bildungsminister Heinz Faßmann?

Ulrike Szemelliker, Direktorin in der Volksschule, begrüßt die Benotung mit Ziffern zusätzlich zur verbalen Beurteilung: „Ich glaube es ist gut, wenn es wieder Noten gibt, und ein Großteil der Lehrer sieht das auch so. Ohne konkrete Noten weiß man nicht, wo das Kind steht.“ Bis jetzt wurde im Schulforum abgestimmt, wie die Kinder beurteilt werden. „Ein Großteil der Eltern wollte Noten, in den meisten Klassen haben wir also jetzt auch Noten“, so Szemelliker.

„Gute Arbeit kann man in jedem System machen.“ Gabriele Ettmayer Direktorin der Neuen Mittelschule Neulengbach

Die Neue Mittelschule wird nur mehr „Mittelschule“ heißen, ab der 2. Klasse wird es zwei Leistungsniveaus mit je fünfteiliger Notenskala geben. Für Direktorin Gabriele Ettmayer kommt die Umstellung nicht überraschend. Sie sagt zu den Reformplänen: „Ich denke, dass das auf geteilte Zustimmung trifft. Ein Teil der Lehrer wird es gutheißen, ein Teil der Lehrer, die im Teamteaching aufgehen, wird das nicht begrüßen.“ Sie selbst findet es schade, dass das Teamteaching „abgedreht“ wird. Genaue Informationen über die Reform habe man noch nicht. Was im Zuge der Schulautonomie möglich ist, müsse man sich anschauen.

Ettmayer merkt an, dass sie schon einige Reformen mitgemacht hat. „Gute Arbeit ist wichtig, und die kann man bei jeder Reform machen. Ich habe immer versucht, das Beste für die Kinder zu machen, und das kann man in jedem System.“