Köstliches, Wohltuendes und Schönes beim Delikatessenmarkt

Am Samstag und Sonntag ging der Schmankerl- und Delikatessenmarkt in Neulengbach über die Bühne, den Keramikkünstlerin Julia Kogerer auch dieses Mal wieder organisiert hat. Bei den Hütten am Egon-Schiele-Platz konnte man Lospreise gewinnen, daneben gab es Punsch und frisch gebackene Waffeln. Im Lengenbacher Saal wurden sowohl erlesene Köstlichkeiten zum Speisen als auch Strickwaren, Dekoartikel und Seifen sowie Kosmetikartikel zum Kauf angeboten.

