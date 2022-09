Kostenlose Plätze für Kultur-Events

Werbung Tanzschule Frank Anzeige Tanzkurse für Jedermann

Zehn Plätze bei Veranstaltungen der Stadtgemeinde Neulengbach werden in Zukunft Kulturpassbesitzern zur Verfügung gestellt. Denn die Stadtgemeinde ist der Initiative „Hunger auf Kunst und Kultur“ beigetreten. Damit soll Menschen mit finanziellen Engpässen der Zugang zu Kunst und Kultur ermöglicht werden. „Wir freuen uns, dass wir nun Partner einer so großartigen Initiative sind. Die erste Veranstaltung, wo Plätze für Kulturpassbesitzer reserviert sein werden, ist das Theaterstück von Peter Turrini ,Josef und Maria‘ am 11. und 12. November im Lengenbacher Saal,“ erklärt ÖVP-Kulturstadträtin Maria Rigler.

Der Kulturpass wird bei der Caritas St. Pölten nach Prüfung der Einkommenssituation für die Dauer von zwölf Monaten ausgestellt und gilt bei allen Kultureinrichtungen, die Partner der Initiative „Hunger auf Kunst und Kultur“ sind. Der Beitritt wurde in der Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen.

Liste-Heiss-Stadtrat Alois Heiss merkte an, dass er bereits vor einem halben Jahr den Antrag gestellt hätte, zehn Prozent der Karten von Veranstaltungen für Bedürftige zur Verfügung zu stellen. „Das wurde damals abgelehnt“, so Heiss. Gleichzeitig fordert er, dass Antragsteller Unterstützung von der Gemeinde bekommen. Diese sagte Rigler jedenfalls zu: „Wir werden das genug publik machen.“

Grün-Gemeinderätin Claudia Anderl erklärt dazu, dass Passbesitzer genauso zu anderen Veranstaltungen außerhalb der Gemeinde fahren könnten und eben auch umgekehrt. „Das ist ein niederschwelliges und sinnvolles Angebot“, sagt sie.

Infos: www.neulengbach.gv.at oder www.hungeraufkunstundkultur.at

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.