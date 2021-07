Auf der Bundesstraße 19 gibt es in Kürze die nächste Baustelle: Der Kreisverkehr bei Billa/McDonalds wird saniert. 95.000 Euro investiert das Land NÖ in die Erneuerung. Die Arbeiten beginnen am Montag, 19. Juli und werden von der Straßenmeisterei Neulengbach und der Firma Haider durchgeführt.

Am Innenkreis werden die Leistensteine neu gesetzt. In der Woche darauf wird der Belag abgefräst und die Fahrbahn neu asphaltiert. Wie Martin Kramer, Leiter-Stellvertreter der Straßenmeisterei Neulengbach gegenüber der NÖN berichtet, werden die Asphaltierungsarbeiten in zwei Nächten durchgeführt. Es wird zu Verzögerungen im Straßenverkehr kommen. „Der Verkehr wird teilweise umgeleitet, die Straße wird einseitig gesperrt. Mit Wartezeiten bis zu 15 Minuten ist zu rechnen“, so Martin Kramer.