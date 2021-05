Die Bundesregierung gibt grünes Licht für Kulturveranstaltungen, und die Stadtgemeinde Neulengbach präsentiert das Programm für den Kultursommer. Heuer wird eine eigene Broschüre dafür herausgebracht.

„Das Programmheft zeigt eindrucksvoll das breite Spektrum des kulturellen Angebotes in Neulengbach, das heuer im Sommer stattfinden wird. Das Programm umfasst Literatur, Klassik, Kindertheater, Komödienspiele, Stationentheater, Popkonzerte, Ausstellungen und natürlich unser Sommerkino. Für alle Altersgruppen und Generationen ist etwas dabei“, kündigt Kulturstadträtin Maria Rigler an.

Der Kultursommer startet mit der Eigenproduktion des Theaterei-Ensembles „Schau nicht unters Rosenbeet“ in der kleinen, feinen Theaterei in St. Christophen. Weiters gibt es Ausstellungen in der Galerie am Lieglweg und im TANK.3040.AT in Neulengbach.

Brigitte Pointners Stationentheater „Geschichten der Geschichte“ wird im Rahmen des Mostviertelfestivals am 26. und 27. Juni präsentiert.

Die Komödienspiele , die im Vorjahr wegen Corona abgesagt werden mussten, finden heuer als reine Open Air-Produktion statt. „Männer im Mond“ ist eine Uraufführung des gemeinsam von Theresa und Joseph Prammer geschriebenen Stücks. Premiere ist am 15. Juli.

Anfang August gibt es jede Menge Konzerte im Innenhof des Gerichts: Wiener Soul mit 5/8erl in Ehr´n, ein musikalisches Abenteuer mit Floris and the Flames, musikalische Liebesgeschichten für Operettenfreunde mit Martina Steffl-Holzbauer, die Udo Jürgens Story und Wiener Soul mit Harlequins Glance. Auch ein Kabarett mit Alexander Goebel gibt’s im August.

Auch eine Lesung mit Musik mit Theresa Prammer und Anna Furtmüller-Strasser und ein Kinderkrimi-Mitmach-Theater werden im August im Innenhof des Gerichts geboten.

Den Ausklang des Neulengbacher Kultursommers bietet von 26. bis 28. August dann das Sommerkino unter freiem Himmel.

Kulturstadträtin Maria Rigler freut sich, dass es gelungen ist, ein buntes Programm auf die Beine zu stellen, bei dem viele Neulengbacher Veranstalter, aber auch Kulturfreunde aus der Bevölkerung mitmachen: „All das ist möglich durch das gute Zusammenwirken in einer Kulturrunde, die sich im vorigen Jahr spontan zusammengefunden hat, um das Veranstaltungsangebot zu gestalten und zu vernetzen.“

Bürgermeister Franz Wohlmuth meint: „Das Kulturprogramm sorgt für eine entspannte Zeit, die uns von den Herausforderungen, die uns seit über einem Jahr beschäftigen, etwas ablenken wird.“