Die Kurzparkzone im Stadtzentrum wird erweitert: „Das war ein Wunsch der Aktiven Wirtschaft“, hält Wirtschaftsstadtrat Gerhard Schabschneider fest. In der Reichelgasse werden etwa 15 Parkplätze zu Kurzzeit-Parkplätzen. „Das betrifft die Abstellflächen hinter der Stadtpark-Mauer und am ersten Parkdeck“, führt Schabscheider weiter aus. In dieser Gasse selbst gilt bis zum Eingang vom Betreuten Wohnen ein Halte- und Parkverbot, auch im Hinblick darauf, dass Einsatzfahrzeuge besser stehen bleiben können. „Da wurde immer kreuz und quer geparkt“, stellt Schabschneider fest.

Im neu gestalteten Stadtpark gilt allgemeines Fahrverbot, die Verkehrstafel wurde bereits aufgestellt. „Nachdem neu asphaltiert wurde, hatten wir die Problematik, dass Mopeds durch den Park gefahren sind. Der Park soll aber kein Fun-Park werden, sondern soll der Erholung dienen. Deswegen gibt es die Verordnung für ein allgemeines Fahrverbot“, sagt der VP-Stadtrat.