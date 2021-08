Um Liebe, Verrat, Geld, Macht und sexuelle Übergriffe geht es in Theresa Prammers jüngstem Werk. Vor fünf Monaten ist „Lockvogel“ im Haymon Verlag erschienen, jetzt präsentiert die Autorin das Werk in Neulengbach. Die beiden Hauptfiguren sind Antonia, Schauspielschülerin, Anfang 20, und Edgar, Privatdetektiv, Mitte 50. Und dann ist da noch ein Starregisseur, der seine Macht missbraucht haben soll. Das will Edgar klären. Mit Antonia als Lockvogel . . .

Veranstaltet wird die Buchvorstellung von der Stadtbibliothek. „Endlich können wir wieder eine Lesung veranstalten“, freut sich Ewald Furtmüller.

Die Lesung, musikalisch begleitet von Anna Furtmüller, findet am Samstag, 14. August, im Gerichtshof statt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr.

Vorverkaufskarten kosten 8 Euro, Karten an der Abendkassa 10 Euro. Kartenverkauf in der Stadtbibliothek, telefonische Reservierung ist möglich unter 0680/2219139.