Es reißt nicht ab: Eine Auszeichnung nach der anderen bekommt die Neulengbacher Autorin Magda Woitzuck. Nach dem 5. Platz beim „Prix Europa 2018“ in der Kategorie „Radio Drama“ hat Magda Woitzuck am Freitag den mit 4.000 Euro dotierten Anerkennungspreis in der Kategorie Literatur vom Land NÖ erhalten. Gleich anschließend reiste sie nach Karlsruhe zur Preisverleihung der ARD-Hörspieltage, wo sie für ihr Hörspiel „Die Schuhe der Braut“ den ersten Preis erhalten hat. Während sie in St. Pölten auf den Zug wartete, postete sie auf facebook: „Gerade abgeholt: Anerkennungspreis beim Kulturpreis des Landes Niederösterreich 2018 - Freude! Gerade gehört: eine großartige Rede von Cornelia Travnicek.“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreichte den Anerkennungspreis des Landes an Magda Woitzuck. | Wolfgang Simlinger

Seit dem Jahr 1960 vergibt das Land Niederösterreich die Kulturpreise für große Leistungen und Initiativen. Heuer wurden je ein Würdigungspreis und zwei Anerkennungspreise in den Kategorien Medienkunst, Bildende Kunst, Erwachsenenbildung, Literatur, Musik, Volkskultur und Kulturinitiativen, Architektur sowie der Sonderpreis „Hochwertiges Bauen in sensibler Umgebung“ von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vergeben. Die Schriftstellerin Cornelia Travnicek sprach in ihrer Festrede über die Notwendigkeit des Mitgefühls für unser kollektives Menschsein und forderte einen Welttag der Empathie, den sie frei nach Erich Kästner für 35. Mai festlegte.

5. Platz beim „Prix Europa 2018“

Magda Woitzuck hat erst im Oktober im Rahmen der ARD Hörspieltage in Berlin den 5. Platz beim „Prix Europa 2018“ in der Kategorie „Radio Drama“ erhalten. Hier wurde sie gemeinsam mit dem Komponisten und Ö1-Hörspielprofi Peter Kaizar für das Hörspiel „Die Schuhe der Braut“ ausgezeichnet. „Wir haben von 30 eingereichten internationalen Projekten, darunter auch Projekte von BBC, den fünften Platz errungen“, strahlt Magda Woitzuck.

Die 35-jährige, die am Biobauernhof ihrer Eltern in Berging aufgewachsen ist, schreibt seit ihrer Kindheit. Sie studierte Literaturwissenschaft an der Universität Wien und hat ein Faible für Reisen, Sprachen, Tiere, Bücher, Kino, Serien und Natur. Zweisprachig aufgewachsen mit Deutsch und Polnisch, spricht sie auch Englisch, ein wenig Spanisch und Französisch. Seit 1997 ist sie schriftstellerisch tätig.