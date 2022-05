Als einzige Abschluss mit Auszeichnung! Druckerei stolz auf Lehrling

Werbung

„Wir sind stolz auf unsere Elisabeth“, sagt Johannes Eigner. Der Geschäftsführer von Eigner-Druck freut sich, dass die 19-Jährige seinem Unternehmen weiterhin als Fachkraft erhalten bleibt. „Sie ist überaus engagiert, sie hat eine rasche Auffassungsgabe und sie arbeitet sehr selbstständig. Und mit Hausverstand“, lobt der Neulengbacher Unternehmer.

Vom Bauernhof zur Druckerei: Langer Weg zum Arbeitsplatz

„Für mich war klar, dass ich keinen klassischen Frauenberuf erlernen wollte und ich habe mich daher bereits bei den Schnuppertagen des Polytechnischen Lehrganges bei der Druckerei in Neulengbach gemeldet“, berichtet Elisabeth Hochgerner.

Dort dürfte sie gleich besten Eindruck hinterlassen haben, denn sie bekam einen Lehrplatz. Vier Jahre dauert die Ausbildung zur Drucktechnikerin und im April erfolgte die Lehrabschlussprüfung. Elisabeth Hochgerner schaffte diese als einzige ihres Jahrganges mit Auszeichnung.

„Ich bin stolz auf meinen Beruf und stolz, damit etwas Besonderes zu sein“, lacht die junge Frau, die jeden Tag einen langen Weg zum Arbeitsplatz auf sich nimmt: Von ihrem Wohnort am Bauernhof in Michelbach geht es per Bus nach Böheimkirchen, von dort nimmt Elisabeth Hochgerner den Zug nach Neulengbach und danach ist es noch ein kleiner Fußmarsch zur Druckerei Eigner in der Tullnerstraße.

