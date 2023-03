Miteinander in die Zukunft

Die Mitmach Region „Neulengbach und Umadum“ lud am Freitag zu einer Filmpräsentation in den Rathaussaal ein. Gut 50 Personen schauten sich den Film „Die Zukunft ist besser als ihr Ruf“ an. Vom Kernteam der Mitmachregion waren Karin Peter, Lutz Schneidereit, Helmut Wieser und Franjo Schwarzmüller dabei.

Der Mut machende Film mit den Interviews von sechs hoch engagierten Menschen motivierte zahlreiche Besucherinnen und Besucher, sich anschließend an mehreren Thementischen zu beteiligen, um die Aktionen der näheren Zukunft mitzugestalten. „Wir sehen nach dem Film und den Reaktionen vieler Anwesender, vermehrt um einige neue Mitmacherinnen und Mitmacher, der Zukunft der Region zuversichtlicher entgegen“, hält Franjo Schwarzmüller vom Kernteam gegenüber der NÖN fest.

