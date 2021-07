Durch Schläge mit einem Hammer auf den Kopf, Messerstiche und Schnitte am Hals soll eine Frau von ihrem Lebensgefährten (65) Ende April in einer Wohnhausanlage in Neulengbach getötet worden sein. Der mutmaßliche Täter wurde wenig später gefasst und kam nach seiner Festnahme in ärztliche Behandlung, da er sich nach der Tat selbst Verletzungen zugefügt hatte.

Maßnahmen Nach Mord in Neulengbach: Ein Forum gegen Gewalt

Neben der Obduktion des Opfers, bei der festgestellt wurde, dass die Frau durch „massive Gewalteinwirkung gegen den Kopf und Verbluten“ verstorben ist, wurde von der Staatsanwaltschaft auch ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben, das die Frage der Zurechnungsfähigkeit des Mannes klären sollte.

Mittlerweile liegt das Ergebnis vor und die Staatsanwaltschaft hat nun Anklage wegen des Verbrechens des Mordes erhoben, wie Staatsanwalt Leopold Bien auf Anfrage der NÖN informiert. Das Gutachten erklärt den mutmaßlichen Täter für zurechnungsfähig, also für voll schuldfähig. Wann die Verhandlung sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Renate Hinterndorfer Forum gegen Gewalt

Die Tat im April hatte große Betroffenheit ausgelöst. Der Mord an der 64-Jährigen war heuer der achte Frauenmord in Österreich. Mittlerweile hat sich die Anzahl fast verdoppelt: Der Mord an einer 13-jährigen Tullnerin in Wien war der 15. Femizid im heurigen Jahr.

In Neulengbach war die Ermordung der 64-Jährigen im April Anlass für die Gründung eines überparteilichen Forums zur Gewaltprävention.

Forum gegen Gewalt gegründet

Die Initiative dafür kam von SPÖ-Gemeinderätin Julia Amplatz. Bei einem ersten Treffen informierten Sonja Stamminger von der Landespolizeidirektion, Bezirkskommandant Gerhard Pichler und der Neulengbacher Postenkommandant-Stellvertreter Mario Pfeiffer Neulengbacher Gemeindepolitiker über rechtliche Bestimmungen, den Umgang mit häuslicher Gewalt, Wegweisungen, Annäherungs- und Betretungsverbote.

ÖVP-Familienstadträtin Maria Rigler hält fest: „Uns geht es um Sensibilisierung, Bewusstseinsbildung und Information. Wir wollen das Bewusstsein vermitteln, dass Gewalt in der Familie kein Tabuthema ist, sondern dass es Anlaufstellen gibt.“