„Ich habe das Lenkrad festgehalten und gebetet, dass mir nix passiert. Ich habe ja auch ein Kind zu Hause“, erinnert sich ein Lkw-Lenker an jenen regnerischen Sommertag, an dem er mit seinem Sattelzug samt Aufleger auf der Westautobahn einen Unfall verursacht hatte. Dabei kollidierte er mit einem Pkw mit zwei Insassen, die beide verletzt wurden. Nun wurde dem Rumänen (35) – auch er wurde bei dem Unfall verletzt – am Landesgericht St. Pölten fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Anstatt der erlaubten 80 Stundenkilometer sei er laut Anklageschrift mit 98 km/h unterwegs gewesen, die Reifen seien stark abgefahren gewesen, außerdem habe die ABS-Kontrolleuchte geleuchtet. „Es ging bergab, ich hatte 24 Tonnen geladen und die Straße war nass. Ich habe gebremst, aber es ist dann so gekommen“, zeigt der Angeklagte Reue, dass das Ausweichmanöver in die Böschung doch nicht geglückt ist und er mit dem Pkw kollidierte.

Gedächtnislücken nach Unfall

Der Pkw des Slowaken wurde zwischen Lkw und Leitschiene eingeklemmt, der Beifahrer des Wagens schwer verletzt. „Ich kann mich an nichts mehr erinnern“, erzählt er von Gedächtnislücken nach dem Unfall. 20.000 Euro Schadensersatz fordert er dafür, sein Landsmann 12.000 Euro für sein kaputtes Auto und seinen Verdienstentgang.

Der Vorschlag der Diversion der Verteidigerin wurde vom Richter abgewiesen, „da grobe Fahrlässigkeit gegeben ist“, führt er aus. Er verhängte eine Geldstrafe von 480 Euro, fünf Monate bedingt mit einer Probezeit von drei Jahren, 1.500 Euro für den beim Unfall schwerverletzten Beifahrer sowie die Übernahme der Kosten des Verfahrens von 150 Euro. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.