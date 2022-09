Nach „Note 5“: Steghofbrücke wird jetzt neu gebaut

Werbung Tanzschule Frank Anzeige Tanzkurse für Jedermann

Dass die Steghofbrücke in einem schlechten Zustand ist, ist schon länger bekannt. Die „Note 5“ bei der Brückenprüfung belegte dies schwarz auf weiß, ebenso ist die Fischdurchgängigkeit nicht gegeben. Deshalb hat der Gemeinderat nun einen Neubau der Brücke beschlossen.

Ausgearbeitet wurden im Vorfeld drei Varianten – von breit bis schmal. „Wir haben uns nun für den ‚Golf‘, also den Mittelweg, entschieden“, berichtet ÖVP-Bürgermeister Jürgen Rummel. Die Brücke wird zweispurig befahrbar sein, auch einen Gehsteig werde es geben. „Wir brauchen keinen ‚Mercedes‘ denn es soll dort ja auch in Richtung Verkehrsberuhigung gehen“, so der Ortschef. Die Kosten für den Neubau sollen – nach aktuellem Stand – rund 1,3 Millionen Euro betragen.

Wir brauchen keinen ‚Mercedes‘, es soll ja in Richtung Verkehrsberuhigung gehen. Jürgen rummel ÖVP-Bürgermeister

„Der Neubau der Brücke wurde ausführlich diskutiert, aber der desolate Zustand spricht für sich. Das Projekt der Fischpassierbarkeit wird mit Mitteln des Umweltförderungsgesetzes gefördert. Daher sind auch jene Arbeiten, die für die Herstellung der Rampe erforderlich sind, in diesem Sinne förderfähig. Persönlich ist mir auch wichtig, dass es zu einer Verbesserung des Radwegeangebotes in unserer Gemeinde kommt,“ erklärt Bürgermeister Jürgen Rummel. Denn mit der Neuerrichtung der Brücke werde der Laabentalradweg in diesem Bereich durch eine Brückenunterfahrung verkehrssicher gemacht.

Opposition kritisiert: zu spät, nicht finanziert

Kritik zum späten Projektstart kam in der Gemeinderatssitzung von der SPÖ. „Dass die Brücke einen Fünfer hat, ist seit fünf Jahren bekannt. Sie fällt jetzt kleiner aus und wird trotzdem mehr kosten“, ärgert sich SPÖ-Gemeinderat Mario Drapela, dass nicht schon viel früher gehandelt wurde.

Auch Stadtrat Alois Heiss von der Liste Heiss sparte nicht mit Kritik. „Wir haben eine Krise vor uns, wir wissen nicht, was in nächster Zeit finanziell auf uns zukommt. Die 1,3 Millionen für die Brücke sind nicht finanziert.“

Dennoch fiel der Beschluss mehrheitlich. Mit der Planung wird die Neukom beauftragt.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.