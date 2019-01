Für den Neubau auf dem Areal des Arbeiterheims in Tausendblum liegen die Pläne auf dem Tisch. „Es gibt eine Baueinreichung, das Ansuchen liegt auf der Gemeinde auf“, berichtet Markus Figl, Geschäftsführer der Vivet Immobilientreuhand GmbH., die das Grundstück im Jahr 2017 dem Verein Arbeiterheim abgekauft hat.

Im Erdgeschoß des neuen Gebäudes sind unterschiedlich große Geschäftsflächen geplant. Auf die Frage, um welche Branchen es sich handelt, antwortet der Vivet-Chef: „Ich habe schon viele Gespräche bezüglich der Geschäftsflächen geführt. Fixiert ist allerdings noch nichts. Ich warte zunächst auf die Baugenehmigung.“

Im ersten Obergeschoß soll ein großes Fitnesscenter seine Pforten öffnen. „Auch unser Vivet-Büro kommt in das erste Obergeschoß“, kündigt Figl an. Für weitere Büroflächen gibt es schon konkrete Interessenten. Im zweiten Obergeschoß sind zwölf Wohnungen für Jungfamilien vorgesehen. Die Wohneinheiten sollen 60 bis 80 Quadratmeter groß werden.

Jetzt hofft Markus Figl, dass er im Februar die Baugenehmigung erhält. Bis wann das Projekt auf dem Arbeiterheim-Areal umgesetzt werden soll, ist noch offen. „Es ist alles von der Baugenehmigung abhängig. Dann kann man einen Bauzeitenplan machen“, so Figl. Und dann müsse man schauen, wie es mit den Baufirmen ausschaue, denn die Nachfrage in der Branche sei stark im Steigen, so Figl.