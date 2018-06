Bienen summen neuerdings auf der Neulengbacher Burg: Seit zwei Monaten schwirren mehrere Bienenvölker umher und sammeln Blütenstaub von den vielen Lindenbäumen im Schlosspark.

Jetzt wurde die Honigproduktion gestartet: Am Mittwoch hat das Personenkomitee Burg2025 gemeinsam mit Schülern der Volksschule Asperhofen die erste Ernte eingefahren und Honig geschleudert. Insgesamt wird Burghonig für mehrere tausend Honiggläser hergestellt, der in Kooperation mit Unternehmen der Aktiven Wirtschaft in der Weihnachtszeit verteilt wird.

Die Kinder erfuhren beim Besuch auf der Burg Details über Bienen und die Bedeutung der Biodiversität in der Landschaft. Die Kinder waren sehr interessiert daran, wie die Bienenvölker gepflegt werden und wie die verschiedenen Bienen und deren Königin zu finden sind. Ganz mutig haben die Schüler unter ständiger Bienenbelagerung die Waben entwachst, den Honig aus den Waben geschleudert und in Gläser abgefüllt.

Matthias Zawichski, Sprecher vom Personenkomitee Burg2025 erklärt: „Wir erhalten über ein Leader Projekt der Region Elsbeere Wienerwald Fördermittel, um den Burghonig auf der Burg Neulengbach herzustellen.“ Das Personenkomitee setze mit dem Projekt einen weiteren Schritt zur Vernetzung unterschiedlicher Altersklassen, der Wirtschaft und der Burg. „Diese sehr gute Idee zur Vernetzung wurde an uns herangetragen und mittels der Fördergelder der Region auch nun in die Umsetzung gebracht.“