Die Stadtgemeinde hat sich einen neuen Internet-Auftritt verpasst. Stadtamtsdirektor Leopold Ott erläuterte, warum: „Unsere Homepage ist in die Jahre gekommen. Der große Nachteil war, dass sie nicht smartphonefähig war.“

Das Design der Website www.neulengbach.gv.at wurde von der Agentur message entwickelt, die Struktur von der Firma gemdat Niederösterreich angepasst. Gemeinderat Ewald Figl, ein Kenner der Homepage-Technik, hat maßgeblich an der Erstellung des neuen Auftritts mitgewirkt und die Neuerungen im Gemeinderat präsentiert. In den letzten Wochen wurde eifrig an der Aktualisierung der Inhalte gearbeitet. Über Politik, Wirtschaft und aktuelle Gemeindeangelegenheiten wird genauso informiert wie über Freizeit, Kultur und Veranstaltungen. Darüber hinaus gibt es jede Menge Links zu Behörden, Formularen und Verordnungen.

„Die Seite hat jetzt ein modernes Design und eine zeitgemäße Funktionalität. Natürlich muss man sich ein wenig umgewöhnen, da die Struktur angepasst wurde, aber ich bin sicher, dass das schnell gehen wird,“ sagt Bürgermeister Franz Wohlmuth.