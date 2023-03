Neues Projekt: „SchulGehBus“ statt „Elterntaxi“

Ein Projekt für mehr Bewegung und mehr Sicherheit wird in Neulengbach gestartet: der SchulGehBus. Die Kinder sollen motiviert werden, zu Fuß in die Schule zu kommen, statt sich vom „Eltern-Taxi“ bringen zu lassen.

Das starke Auto-Aufkommen vor der Schule soll verringert werden. Die Stadtgemeinde Neulengbach möchte die Schulwege noch sicherer gestalten und das Zufußgehen fördern. Das Konzept hinter dem NÖ SchulGehBus ist ganz einfach: eine Gruppe von Kindern organisiert sich zu einem SchulGehBus und geht anfänglich gemeinsam mit Begleitpersonen zur Schule. An verabredeten Orten kommen andere Schülerinnen und Schüler hinzu – sie steigen quasi wie an einer Bushaltestelle in den „Bus auf Füßen“ mit ein.

Vizebürgermeister Paul Mühlbauer befürwortet die Initiative sehr: „Der SchulGehBus ist ein tolles Projekt. Die Kinder lernen sich im Straßenverkehr richtig zu verhalten, sie werden selbstständiger und auch ein Stück selbstbewusster. Besonders freut mich, dass die Kinder dadurch auch die natürliche Bewegung im Alltag, noch dazu an der frischen Luft, verinnerlichen, denn gerade das ist für unsere Jüngsten so wichtig.“

Zur Installation des SchulGehBusses hat es in Neulengbach eine Begehung mit eigens ausgebildeten Verkehrsberatern der NÖ.Regional gegeben. Drei SchulGehBus-Routen wurden erarbeitet. Eventuelle Gefahrenstellen wurden ausgeforscht.

Land NÖ unterstützt das Projekt

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko weist darauf hin, dass gerade gut gemeinte Fahrten der Elterntaxis vor Schulen zu einem höheren Gefahrenpotential führen. „Der NÖ SchulGehBus sorgt für einen sicheren und klimafreundlichen Schulweg. Auf diese Weise zur Schule zu kommen ist darüber hinaus noch gesund, macht Spaß und wirkt dem steigenden Hol- und Bringverkehr vor den Schulen entgegen.“

In Neulengbach wird jetzt in einem nächsten Schritt gemeinsam mit der Schule und dem Elternverein die Aktion abgestimmt. Begleitpersonen für die Startphase werden gesucht. Der NÖ SchulGehBus wird vom Regionalem Mobilitätsmanagement der NÖ.Regional in Planung und Umsetzung begleitet und steht allen interessierten Gemeinden und Schulen beratend zur Seite.

