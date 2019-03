Die Bäckerei Berger ist geschlossen. Nachdem schon im November 2018 die Filiale in Altlengbach zugesperrt wurde, ist seit Faschingsdienstag auch das Geschäft in Neulengbach, dass es seit 35 Jahren am Standort gegeben hatte, zu. Grund dafür sind Umstrukturierungen des Unternehmens. „Sowie der Tatsache, dass es keine Nachfolge in der Familie gibt“, erklärt Walter Berger. Die Bäckerei in St. Christophen bleibt allerdings weiterhin geöffnet.

Die gute Nachricht für den Neulengbacher Standort ist, dass man schon bald wieder Semmerl und Kornspitz im ehemaligen Berger-Geschäft kaufen kann. Berger hat sich um eine Nachfolge gekümmert – die Bäckerei Ehn, die bereits Standorte in Würmla, Pottenbrunn und St. Pölten hat, übernimmt. Aufsperren will Chefin Brigitte Ehn die Filiale in Neulengbach so bald wie möglich.

„Geplant ist der 21. März als Eröffnungstag“, so Brigitte Ehn. Die Räumlichkeiten würden derzeit etwas adaptiert werden. Geöffnet haben wird das Geschäft von 5.30 Uhr bis 18 Uhr, zwei Mitarbeiterinnen werden beschäftigt sein. „Darunter auch eine langjährige Angestellte der Bäckerei Berger“, sagt Ehn.

Neben den herkömmlichen Produkten wird auch Gebäck ohne Weizenmehl angeboten. „Außerdem gibt es auch komplett mehlfreie Variationen, ebenso wie Roggen- und Dinkelgebäck“, erklärt Ehn. Aber auch Mehlspeisen, die von zwei Konditorinnen kreiert werden, gibt es.