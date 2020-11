Seiner kriminellen Ader ließ ein Rumäne (31) in Niederösterreich seinen Lauf. Seit November 2019 kam es im Bereich Pöchlarn immer wieder zu Diebstahlsserien aus unversperrt abgestellten Fahrzeugen, wobei Wertgegenstände gestohlen wurden. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Täter um einen Rumänen (31) handelte, dem auch weitere Diebstähle aus Fahrzeugen in Tulln, Neulengbach, Deutsch-Wagram, Prinzersdorf, Loosdorf und Ybbs an der Donau zur Last gelegt werden konnten. Knapp ein Jahr später klickten nun in Wien die Handschellen.

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Beschuldigte geständig, in der Zeit von November 2019 bis Juli 2020 die Diebstähle aus den unversperrten Fahrzeugen in Niederösterreich verübt zu haben, heißt es aus der Landespolizeidirektion. Die Polizeibediensteten konnten dem Beschuldigten insgesamt 141 Straftaten zuordnen.

Mit den entwendeten Bankomatkarten soll er auch bezahlt haben. Diebesgut war unter anderem Bargeld, Brillen, Schmuck sowie Dokumente. Gesamtschaden: mindestens 12.000 Euro.

Bei den Straftaten handelt es sich um 61 Diebstähle aus unversperrten Fahrzeugen, 46 Bankomatbehebungen, 23 Urkundenunterdrückungen, ein schwerer Betrug, eine Sachbeschädigung, ein Vergehen nach dem Waffengesetz und acht betrügerische Datenverarbeitungsmissbräuche. Der Beschuldigte ist in Haft.