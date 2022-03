Oldtimer Club Neulengbach plant für die Zukunft

Werbung HEIMDALL Anzeige Ihr Profi für professionelle Sicherheitstechnik im Wienerwald

Nach einer mehr als zweijährigen Pause aufgrund der Pandemie trafen sich 21 Mitglieder des Oldtimer Clubs Neulengbach unter dem Vorsitz von Obmann Harald Leitgeb im Gasthaus Messerer zu einer Versammlung. Stilgerecht eröffnete Harald Leitgeb mit einem Signal aus einer Gummibalghupe den offiziellen Teil, begrüßte die Anwesenden und besonders einen Gast aus Asperhofen, der kürzlich ein historisches Automobil erworben hat und Anschluss bei Gleichgesinnten sucht. Wichtig sei es, dass sich nun „das Rad wieder dreht“ und dass der Club in der Öffentlichkeit präsenter werde, so Leitgeb.

Dazu schlug er vor, am 23. April auf dem Übungsplatz seiner Fahrschule eine kleine Fahrzeugausstellung zu veranstalten, was einstimmig angenommen wurde. Am 29. Mai, am 24. Juli und am 28. August plant der Club Ausfahrten. In der Folge referierte Leitgeb von einer Klausurtagung des Österreichischen Motor-Veteranen-Verbandes, eines Dachverbandes, in dem der OCN Mitglied ist. Man regte an, die Jugend für die Erhaltung des Kulturgutes „historische Automobile und Krafträder“ zu begeistern, insbesondere HTL-Schüler solle man ansprechen.

Ein weiteres Ziel ist, dass diese Fahrzeuge europaweit den offiziellen Status als Kulturgut erhalten. Damit sei gewährleistet, dass die Fahrzeuge auch in fernerer Zukunft auf öffentlichen Straßen fahren dürfen. Leitgeb wies auch auf die Wichtigkeit des Klimaschutzes hin: Neben E-Mobilität sei auch E-Fuel eine wichtige Zukunftsoption, insbesondere für historische Verbrennungsmotoren.

Im Zuge einer Gratulationsrunde überreichte Kassier Karl Lang den Geburtstagskindern kleine Geschenke.

Der Verein trifft sich jeden dritten Freitag im Monat im Gasthaus Messerer. Gäste und neue Mitglieder sind willkommen.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.