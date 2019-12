Vor eineinhalb Jahren wurden die Ortstafeln von Tausendblum entfernt. Bis heute kämpfen die Bewohner um die erneute Sichtbarmachung ihrer Ortschaft. SPÖ-Stadträtin Beate Raabe-Schasching brachte daher zu diesem Thema einen Initiativantrag in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein. Zirka 150 Unterschriften wurden dafür gesammelt. „Wir Tausendblumer lassen nicht locker“, so Raabe-Schasching.

Im Jahr 2018 seien die Schilder entweder komplett entfernt oder in Neulengbach „umgetauft“ worden. Auch die Hinweisschilder mit der Aufschrift „Tausendblum 3 km“ seien entfernt oder überklebt. „Viele Menschen verstehen nicht, wen das Ortsschild mit diesem Namen so gestört hat, dass es komplett von der Bildfläche verschwinden musste“, ist Raabe-Schasching verärgert. Alle anderen Ortschaften in Neulengbach hätten ihre Ortstafeln, Tausendblum fordere jetzt erneut ihre zurück. „Dass man ein Ortsgebiet unter den Tisch fallen lässt, ist ärgerlich. Das ist unsere Identität. Die Tausendblumer fühlen sich zurecht zurückgelassen“, so Raabe-Schasching. Sie hat auch gemeinsam mit Fritz Weinauer, der sich ebenfalls für die Wiederaufstellung der Ortstafeln einsetzt, ein Hilferuf-Schreiben an die Landeshauptfrau verfasst.

ÖVP-Bürgermeister Franz Wohlmuth betonte, dass man die Sichtbarmachung von Tausendblum „in rechtlich zulässiger Form“ verordnen wolle. Die Tafeln seien entfernt worden, weil einige nicht genehmigt waren. Geklärt soll werden, wo was aufgestellt werden darf und welche Schreibweise korrekt sei. „Was passiert jetzt konkret“, fragte Raabe-Schasching beim Bürgermeister nach.

Verkehrsverhandlung erst im Jänner

Wohlmuth informiert, dass noch in dieser Woche ein Gespräch stattfinden wird. „Man wird klären, wo die Tafeln verordnungsfähig und exekutierbar sind“, erklärte Wohlmuth. Für Raabe-Schasching ist das ein Schritt in die richtige Richtung. „Gefeiert wird allerdings erst, wenn die Ortstafeln tatsächlich wieder stehen – und zwar nicht eine Alibitafel, sondern alle!“, gibt sich die SPÖ-Stadträtin kämpferisch. Eine erste Verkehrsverhandlung zu den Tafeln wird es voraussichtlich erst im Jänner geben.