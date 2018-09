„Talkshow-Meister trifft Körpersprache-Experte“ - so lautet diesmal die Devise beim Lionsclub Wienerwald: Peter Rapp und Stefan Verra sind am Sonntag, 30. September, um 16 Uhr zu Gast in der Wienerwald Bühne im Till Eulenspiegel. Der Erlös wird für soziale Zwecke in der Region verwendet.

Erstmalig treffen der legendäre Talkshow-Meister Peter Rapp und Stefan Verra als der aktuelle Star des Körpersprache-Wissens auf der gleichen Bühne zusammen. „Ein sehr unterhaltsamer Abend ist garantiert“, freut sich Lions-Präsident Herbert Hayduck.

Das Urgestein der TV-Unterhaltung stellt Fragen, an die man im Alltag nicht denkt, aber die endlich einmal beantwortet werden sollten: Welche Flirtsignale wirken wie? Was machen Facebook & Co mit unserer Körpersprach? Wie kann man ohne Schönheitsoperation jünger wirken als man ist?

Karten für diese Veranstaltung über oeticket, in den Raiffeisenbanken Wienerwald, im Hotel Lengachhof, bei Austria-Shirt und bei allen Mitgliedern des Lionsclubs und über office@lionsclub-wienerwald.at.