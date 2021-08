Petra Tauber ist Vorsitzende im Prüfungsausschuss. Aber nicht mehr lang: Die FPÖ-Gemeinderätin legt diese Funktion zurück. Gerüchte, dass das damit zusammenhängt, dass die Liste Heiss zu viel im Prüfungsausschuss verlange, stimmen nicht, so Tauber: „Es sind eher private Gründe. Ich bin zu meinem Lebensgefährten nach Maria Anzbach gezogen. Da ist es ein zweischneidiges Schwert, so einen Posten zu besetzen.“ Tauber hat zwar noch einen Zweitwohnsitz in Neulengbach, findet es aber besser, wenn sich ein Neulengbacher um „so ein heikles Thema“ annimmt. Bis jetzt seien alle Prüfungen gemacht worden, sodass im Herbst die Ablöse in Ruhe über die Bühne gehen könne, so die scheidende Vorsitzende. Sie hat Bürgermeister Franz Wohlmuth über ihren Entschluss bereits informiert.

Auch ihre Funktion als Obfrau der Neulengbacher FPÖ würde Petra Tauber zur Verfügung stellen: „Wenn sich jemand findet, der das gerne machen möchte, gebe ich es frei. Ich muss nicht auf Biegen und Brechen Obfrau bleiben.“ Petra Tauber hofft, dass sich für dieses Amt jemand findet, der so wie ihr Vorgänger Peter Matzel gut vernetzt in der Stadt ist. Sie selbst ist eine „Zuagraste“, da fehle oft die Vernetzung, hat sie festgestellt.