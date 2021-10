Die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor ein Lenker, als er am Samstagnachmittag auf der B 19 nahe Inprugg unterwegs war. Er fuhr nicht die Linkskurve entlang, sondern krachte in einen Geräteschuppen, der neben der Fahrbahn stand. Die Feuerwehren Inprugg, Neulengbach-Stadt, Polizei, Rettung sowie der Notarzthubschrauber wurden alarmiert – der Lenker war in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nachdem der Lenker mithilfe des hydraulischen Rettungsgerätes aus dem Wagen befreit worden war, wurde er von den Rettungskräften versorgt und schließlich ins Krankenhaus gebracht.