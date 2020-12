Illegal entsorgter Bauschutt, abgebrannte Mülltonnen, Grundstücke, auf denen sich der Müll türmt, abgerissene Häuser, die unter einer Humusschicht still und heimlich vergraben wurden, Sperrmüllsammler, Tiere, die nicht ordnungsgemäß gehalten oder transportiert werden, verschmutze Gewässer, illegale Dopingmittel,... Christian Fasching hat in seiner 16-jährigen Karriere als „Umweltkundiges Organ“ bei der Polizei schon viel gesehen und erlebt, das zu Lasten unserer Umwelt geht.

Seit April ist der 58-Jährige nun im Neulengbacher Rayon im Einsatz und sagt – neben dem „normalen“ Dienst – Umweltsündern den Kampf an. Er wechselte vom Bezirk Wiener Neustadt, wo er schon bei vielen Fällen von Umweltkriminalität beteiligt war, nun in seinen Heimatbezirk. „Wir leben alle in dieser Umwelt, wir brauchen unser Wasser, saubere Luft, Pflanzen und Tiere, das alles muss geschützt werden“, erzählt er über seine Motivation dahinter. Um seine Tätigkeit auch in der Öffentlichkeit zu zeigen, hat er sich ein eigenes Abzeichen und einen Aufdruck am Rücken seiner Uniform machen lassen.

Nicht nur im Dienst, den er mit viel Leidenschaft und Engagement verrichtet, auch im Privaten sind ihm der Umweltschutz und die Natur großes Anliegen.

Derzeit ist er unter anderem an einem besonders brisanten Fall dran: Eine Baufirma im Bezirk steht im Verdacht, nach Abbrucharbeiten den Bauschutt am Grundstück des Eigentümers illegal vergraben statt ordnungsgemäß entsorgt zu haben. Dabei soll sich auch herausgestellt haben, dass es finanzielle Ungereimtheiten bei der Firma gibt.

„Eine gute Zusammenarbeit zwischen den Organen und Behörden ist bei unserer Arbeit sehr wichtig und sichert Erfolge“, sagt Fasching, der das gute Arbeitsklima unter den Kollegen der Polizeiinspektion und dem Landeskriminalamt für Umweltkriminalität, das als übergeordnete Stelle die komplexeren Fälle übernimmt, sehr schätzt.

Sobald die Verursacher ausgeforscht sind, werden sie bei der Bezirksverwaltungsbehörde und/oder der Staatsanwaltschaft angezeigt. Denn: Müll in der Natur zu entsorgen und der Natur zu schaden ist kein Kavaliersdelikt. Wie hoch die Strafen sind, hängt von der Art und Schwere des Deliktes ab. Gesetzliche Grundlage bilden dabei das Abfallwirtschaftsgesetz, das Feuerwehrgesetz, Tierschutz- und Tiertransportgesetz und das Wasserrechtsgesetz.

Hinweise aus der Bevölkerung erbeten

Für seine Arbeit ist auch die Mithilfe aus der Bevölkerung gefragt. Christian Fasching und sein Kollege Manuel Prapotnig, der ebenfalls als Umweltkundiges Organ im Bezirk aktiv ist, sind für Hinweise aus der Bevölkerung dankbar. Diese werden vertraulich behandelt: 05/9133/3168 oder unter PI-N-Neulengbach@polizei.gv.at