Die Neulengbacherin Caroline Gally ist 19 Jahre jung, hat letztes Jahr ihre Lehre als Bürokauffrau in Firma „Tegee Clean & Care Christian Maurer GmbH“ in Pressbaum abgeschlossen. Im September dieses Jahres hat sie beschlossen ihren großen Traum von der Selbstständigkeit wahr zu machen. „Ich wollte schon immer ein eigenes Geschäft haben. Als die ehemalige Gärtnerei am Rekawinklerberg zur Vermietung stand, habe ich mir gedacht, dass ich diese Chance nützen muss“, erzählt Gally. Sie hat das Areal gepachtet und den Job in Pressbaum hinter sich gelassen. Am Montag hat sie das Aktionshaus West eröffnet, der Andrang war groß.

Unterstützt wird Caroline Gally von ihrer Familie, insbesondere von Papa Roman, der eine Zaunfirma betreibt und am Areal ausstellt. Eigentlich hätte die Eröffnung am 28. November stattfinden sollen, aber der Lockdown kam dazwischen.

Die Kunden können sich über Dekomaterialien, Spielzeug, Haushaltsartikel, Tierbedarf, Gartenartikel, Werkzeug und vieles mehr freuen. Caroline Gally hofft, dass sich die Situation weiter entspannt und der Betrieb reibungslos laufen kann.