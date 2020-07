Thomas Pölzl wird ab September auch Mittelschule und Poly in Neulengbach leiten (die NÖN hat berichtet). Zusätzlich bleibt Pölzl Direktor der Mittelschule Pressbaum. Dort unterrichtet er bereits seit 1992, seit 2011 ist er Direktor.

„Pressbaum ist eine relativ kleine Schule mit 86 Schülern, dort habe ich die Hälfte der Zeit die Leiterfunktion ausgeübt, die andere Hälfte unterrichtet“, so Pölzl. Ab Herbst fällt das Unterrichten weg.

„Ich wurde im Mai von der Bildungsdirektion gefragt und habe sofort und gerne zugesagt.“ Thomas Pölzl zur neuen Aufgabe

Die neue Aufgabe habe ihn gleich begeistert, berichtet Thomas Pölzl gegenüber der NÖN: „Ich wurde im Mai von der Bildungsdirektion gefragt und habe sofort und gerne zugesagt“,

Ab Herbst wird Pölzl einige Tage in Neulengbach und einige in Pressbaum sein. „Da Neulengbach eine Schule mit einem großen Lehrkörper und elf Klassen ist, werde ich vermutlich zu Beginn einen Großteil der Zeit in Neulengbach verbringen. In Pressbaum kenne ich ja schon alles. Bei der Einteilung hat mir die Bildungsdirektion freie Hand gelassen“, sagt Pölzl.

Ein Treffen mit dem Team und eine Vorstellungsrunde hat es bereits gegeben. „Ich kenne sogar zwei Lehrer, die vorher an der Mittelschule in Pressbaum unterrichtet haben“, so der Schulleiter. Die organisatorische Übergabe mit der bisherigen Direktorin Gabriele Ettmayer, die an die Mittelschule Laabental wechselt, ist bereits erfolgt.

Der neue Direktor plant Kooperationen mit der Musikschule sowie mit der Stadtgemeinde Neulengbach. „In Pressbaum gibt es beispielsweise auch eine Zusammenarbeit mit dem Sportverein. Wie solche Projekte in Neulengbach entstehen können, werde ich mir anschauen. Vielleicht ergibt sich etwas“, berichtet der neue Direktor.

Er hofft ab Herbst wieder auf einen „normalen“ Schulbetrieb und keinen Schichtbetrieb wie in den vergangenen Monaten. „Sollte sich diesbezüglich etwas ändern, dann werden die Eltern laufend informiert. Ich bin auch in den Ferien gut erreichbar“, sagt er.

Thomas Pölzl lebt in Hochstraß im Wienerwald, er ist verheiratet und hat zwei Kinder.