Der Ingeborg-Bachmann Preis wurde am Sonntag vergeben. Die Bachmannpreisträgerin 2021 heißt Nava Ebrahmi.

Wie berichtet war die Neulengbacher Autorin Magda Woitzuck unter den 14 Nominierten. Sonntag früh - nach Bekanntgabe der Shortlist - war für sie klar, dass sie nicht im Finale ist. Ihre Lesung mit dem Titel „Die andere Frau“ zog die Zuhörer in ihren Bann. Die Geschichte handelt vom Alltag einer Frau, von ihrer Rolle als Gattin, Mutter und Großmutter und vom Fund einer Leiche. Der Text polarisierte, die Jury diskutierte ausführlich und sehr kontroversiell.

Neulengbach Magda Woitzuck: Nominiert für Bachmannpreis

Dass sie keinen Preis gewonnen hat, kommentiert Magda Woitzuck so: „Es ist schade, aber ich war dabei und das ist auch schon mal sehr viel wert. Und wie immer in der Kunst und im Fußball – nach dem Spiel ist vor dem Spiel.“ Ihr Blick ist nach vorne gerichtet, denn bereits einen Tag nach dem Bachmannwettbewerb erschien ihr 13-teiliger Doku-Podcast mit dem Titel „Shit happens – Erinnerungen einer Großdealerin“. Mit der Produktion dieses Podcasts durch den Südwestrundfunk feiert Magda Woitzuck ihr Debut als Regisseurin.

Erinnerungen einer Großdealerin

„Es war eine große Herausforderung und ich habe dabei wirklich viel gelernt. Es war wahnsinnig spannend. Ich habe vorher noch nie fürs Radio produziert oder Regie gemacht“, erzählt die Schriftstellerin. Im Interview mit Andrea M. hat Magda Woitzuck rund 15 Stunden Aufnahmematerial und daraus ein 120-seitiges Manuskript produziert. Das Ergebnis: sechseinhalb Stunden „True Crime“ aus der Täterperspektive. Als Andrea M. verhaftet wurde, gab es einen Sommer lang kaum Haschisch in Wien. Als Teil eines Drogenrings handelte sie im großen Stil damit und behauptete sich in einem Milieu, in dem Frauen selten sind. Alleine Andrea wird für den Handel mit knapp 1.000 Kilo verurteilt. Das reicht für drei Millionen Joints. Damals, im Jahr 2000, war die Großdealerin Ende zwanzig. Jetzt wird sie 50. Mit Haschisch hat sie nichts mehr zu tun, aber sie erzählt von damals, als sei alles erst gestern geschehen. Magda Woitzuck hat Andrea M. für den SWR getroffen, hat nachgefragt und viele Stunden Tonmaterial sortiert. „Wichtig für die Aufnahmen war eine Tonqualität, die weit über den üblichen Interviewsound hinausgeht. Nah und präsent sollte die Stimme sein. Denn Andrea M. ist präsent. Und sie kommt einem nah“, erzählt Magda Woitzuck. Die 13 Folgen sind seit 21. Juni nur online auf SWR2.de, in der ARD-Audiothek und auf gängigen Podcast-Portalen zu hören.

Weiters wird derzeit das Hörspiel „Xerxes und die Stimmen aus der Finsternis“ produziert. Regie führt hier Peter Kaizar. Das 80-minütige historische Hörspiel, das bald im HR und im ORF zu hören sein wird, beleuchtet 4.000 Jahre Menschheitsgeschichte, insbesondere die Rolle der Frauen im Laufe der Geschichte. Die Erstausstrahlung ist am 29. August geplant.