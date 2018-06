Ärger gab es für Werner Bieder. Ihm wurde wie berichtet in der Karl-Deix-Siedlung sein nagelneues, teures Mountainbike aus dem versperrten Gartenhaus gestohlen. „Ich bin mit dem Rad vielleicht 20 Mal gefahren“, erzählt der Neulengbacher, der seit vielen Jahren ein begeisterter Radler ist. Im Schuppen der Familie stehen sechs ältere Räder, mitgenommen haben die Täter nur das neue Bike samt Helm. Auch den Dachträger.

Bieder hat Anzeige bei der Polizei erstattet, aber er hatte wenig Hoffnung, dass er sein Rad wiedersieht. Umso größer war die Freude, als am Mittwoch die Kripo anrief und ihm mitteilte, dass das Rad sichergestellt worden sei. Wenig später die Enttäuschung: Das gefundene Rad war nicht jenes von Werner Bieder. Der Dachträger ist aber aufgetaucht.

In Amstetten wurde in der Vorwoche eine dreiköpfige Moldawier-Gruppe (22, 25 und 26 Jahre alt) festgenommen, auf deren Kappe mehrere Diebstähle geht, unter anderem jener in Neulengbach, sowie in Loosdorf und Böheimkirchen. Weitere Ermittlungen zu weiteren Tatorten laufen.

Werner Bieder möchte jedenfalls andere Radbesitzer vor derartigem Ärger bewahren. Sein Appell: „Man sollte Fahrräder auch in geschlossenen Räumen sichern.“