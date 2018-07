„Er hat vor einiger Zeit meine Freundin angemacht, er ist ihr zu nahe gekommen. Als ich ihn später in einer Disco wieder gesehen habe, ist es in mir hochgekommen. Ich habe ihn zur Rede gestellt“, erzählt ein 19-Jähriger in einem Prozess am Landesgericht. Rasend vor Eifersucht attackierte der Neulengbacher den vermeintlichen Nebenbuhler heuer im März und sitzt nun wegen gefährlicher Drohung und Körperverletzung vorm Strafrichter.

Zu den Vorwürfen ist der Angeklagte teilweise geständig

„Aufs Klo ist er mir nachgegangen, hat mich gefragt, ob ich ihn kenne. Das habe ich drei Mal verneint. Da ist er böse geworden“, schildert das Opfer.

Den 19-jährigen Schüler würgte der Angeklagte, verpasste ihm einen Faustschlag in die Magengrube und drohte mit den Worten: „Wenn ich nicht auf Bewährung wäre, würde ich dich umbringen!“

„Mein Hals war rot und den Magen hat es mir komplett umgedreht, ich bin zu Boden gegangen. Ich habe gar nicht gewusst, wie ich darauf reagieren soll“, erzählt das Opfer ob der Attacke. Anzeige erstattete der Schüler am nächsten Tag. „Nachdem ich mit meiner Familie darüber gesprochen hatte.“

„Mit der Drohung wollten Sie wohl Eindruck schinden, weil vorbestraft sind sie nicht“, sagt der Richter zum Angeklagten und schlägt Diversion vor. 80 Stunden gemeinnützige Leistung soll der 19-Jährige erbringen, dann kann das Verfahren eingestellt werden. Damit ist der Bursche einverstanden.