Reaktionen aus der Region zur schwarz-blauen Koalition im Land

Für den Neulengbacher Bürgermeister Jürgen Rummel ist die schwarz-blaue Koalition auf Landesebene keine große Überraschung: „Als die Verhandlungen mit der SPÖ abgehakt waren habe ich damit gerechnet, dass die neue Regierung rasch stehen wird.“ Die FPÖ habe bei der Landtagswahl ein gutes Ergebnis erzielt, der Wählerwille sei mit der Koalition erfüllt, so Rummel. „Es steht der FPÖ zu, dass sie Regierungsarbeit aufnimmt und nicht nur Oppositionspolitik im Land macht.“ Dass die Zusammenarbeit zwischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihrem neuen Stellvertreter Udo Landbauer nicht ganz einfach wird, ist für Rummel klar: „Es gibt offene Gräben, es herrscht ein durchaus schwieriges Klima, daran müssen die zwei arbeiten.“ Es werde sich zeigen, ob es im Lauf der Periode bei der ÖVP zu Personaldebatten kommen wird.

Für die Gemeinden sei wichtig, dass die Zusammenarbeit mit dem Land gut funktioniert, betont Jürgen Rummel. Er ist optimistisch, dass das weiterhin der Fall sein wird. Zu den Verhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ sagt der Neulengbacher ÖVP-Bürgermeister: „Die SPÖ hat zu hoch gepokert. Aufgrund des Wahlergebnisses hätte man nicht so forsch auftreten dürfen.“

Die Neulengbacher SPÖ-Fraktionsvorsitzende Julia Drapela sieht das anders: Sven Hergovich habe sich nicht verbiegen lassen. Für die neue Landesregierung ist Drapela wenig optimistisch: „Die ÖVP/FPÖ Koalition in Niederösterreich bringt den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern eine antisemitische und menschenverachtende Machtpolitik für die Reichen. Alle, die nicht auf die Butterseite im Leben gefallen sind werden zurückgelassen.“ Die ÖVP reiche einmal mehr einer Partei die Hand, die gezielt durch das Schüren von Hass an die Macht komme. Die FPÖ habe kein Interesse an einer stabilen Zusammenarbeit und werde alle Gelegenheiten nutzen, die ihr einen Vorteil bringen. „Die Rechnung werden wir alle bezahlen“, so Drapela.

Der Altlengbacher FPÖ-Gemeinderat Wilhelm Singer hingegen erwartet sich von schwarz-blau „sehr viel Positives“, wie er sagt: „Die FPÖ ist für die ÖVP entschieden der bessere Partner als es die Grünen derzeit im Bund sind. Es schaut alles danach aus, dass wir einer besseren Zukunft entgegen gehen“, ist Singer zuversichtlich. Der FPÖ-Politiker geht auch davon aus, dass ein konstruktives Klima aufgebaut wird. Dass das Verhältnis zwischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihrem neuen Stellvertreter Udo Landbauer so angespannt sei, wird seiner Meinung nach „hineingetragen.“ Singer geht jedenfalls davon aus, dass es auch personell eine gute Kooperation geben wird.

Das Brand-Laabener „FPÖ-Urgestein“ Karl Wurzer wollte sich zur neuen Koalition gegenüber der NÖN nicht äußern.

Kein Blatt vor den Mund nimmt sich Elisabeth Götze, die Grüne Bezirkssprecherin aus Eichgraben: „Von der Entscheidung der VP NÖ unter Johanna Mikl-Leitner zu einer Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen, die hetzen, den Klimawandel leugnen und wissenschaftliche Erkenntnisse negieren, bin ich zutiefst schockiert. Die bedeutet Machterhalt zu Lasten der Zukunft des Landes.“ Die aktuellen Herausforderungen - von Klimakrise bis Teuerung - bräuchten echte Lösungen, so Götze: „Keine populistischen Schuldzuweisungen und Scheingefechte. Also zum Beispiel mehr Photovoltaik und einen Ausbau der Öffis, für ein gutes, leistbares Leben im Land!“

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.