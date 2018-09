Auch wenn sich die Jäger selber gerne als besonders wetterfest bezeichnen, für viele war es dann doch ein Zittern, ob das Wetter am Samstag mitspielt. Immerhin stand die Wiedereinweihung der Hubertuskapelle der Jagdgilde Neulengbach auf dem Programm. Zur Sicherheit wurden noch in letzter Minute Zelte und Schirme organisiert und aufgestellt.

Die 1970 errichtete Hubertuskapelle war schon in die Jahre gekommen und der Vorstand hatte den Beschluss gefasst, die Kapelle zu renovieren. Und wie so oft wurde aus einer kleinen Idee ein richtiges Projekt. Präsident Johann Schibich: „Jeden Tag fahren unzählige Menschen an dieser Kapelle vorbei. Wir wollten deshalb, dass dieser Ort der jagdlichen Besinnung und Einkehr wieder ein echter Blickfang wird.“

Und das ist auch gelungen, wie die vielen Festgäste feststellen durften. Schibich bedankte sich beim Grundbesitzer, auf dessen Boden die Kapelle seit knapp 50 Jahren steht: bei Prinz Gundakar von und zu Liechtenstein und seiner Familie.

„Hier ist Ferdinand Schilling und seinem Team ein echtes Schmuckstück gelungen.“ Lob vom Wiener Altbürgermeister Michael Häupl

Die heilige Messe wurde vom Neulengbacher Pfarrer Boguslaw Jackowski gemeinsam mit dem Abt von Stift Schlägl in Oberösterreich zelebriert. Abt Martin Felhofer, selber begeisterter Jäger, war beeindruckt von der renovierten Kapelle und betonte auch die Bedeutung einer derartigen Einrichtung in seiner Predigt, in der er sich auf die Schöpfungsgeschichte bezog. „An diesem Ort dürfen wir unserem Schöpfer danken. An diesem Ort begegnen sich aber auch Menschen, kommen ins Gespräch miteinander und mit Gott. Dieser Dialog in und mit der Natur und damit auch mit Gott ist etwas besonders Wertvolles“, so Abt Martin Felhofer. „Wir brauchen im Leben gute Worte, wir brauchen aber auch gute Orte. Und dies hier ist so ein guter Ort.“

Als obersten Vertreter des Landesjagdverbandes konnte Gildepräsident Schibich Bezirksjägermeisterstellvertreter Josef Geißberger begrüßen. „Ich freue mich, dass nicht nur viele Jägerinnen und Jäger zu dieser Wiedereinsegnung gekommen sind, sondern auch Nichtjäger. Ein Zeichen, dass die Jagdgilde mit ihren rund 300 Mitgliedern einen besonderen Stellenwert in der Bevölkerung genießt“, betonte Geißberger. Und weiter: „Jagen bedeutet nicht nur Schießen und Beute machen, sondern auch Brauchtum und Kulturgut-Pflege. Die neu renovierte Hubertuskapelle ist das beste Beispiel dafür.“

Ganz ähnlich die Worte von Bürgermeister Franz Wohlmuth: „Hier ist der Gilde ein echtes Prunkstück gelungen. Die Jagdgilde ist aus unserem Gemeindeleben nicht wegzudenken. Dass auch Nichtjäger bei der Renovierung mitgeholfen haben ist Beweis für den Zusammenhalt in der Bevölkerung“.

Den Ehrenschutz der Wiedereinweihungsfeier übernahm ein ganz besonderer St. Christophener: Der Wiener Altbürgermeister und Landeshauptmann außer Dienst, Michael Häupl, der in seiner Ansprache seine Nähe zu seinem Geburtsort und Elternhaus direkt neben der Kirche in St. Christophen betonte. Häupl lobte das Engagement der Jagdgilde Neulengbach und hob besonders die Leistung von Gilde-Vizepräsident Ferdinand Schilling hervor, der die Renovierung geleitet hat: „Hier ist ein echtes Schmuckstück gelungen.“

Als Dankeschön überreichte Gildepräsident Johann Schibich dem Wiener Altbürgermeister die Ehrenmitgliedschaft und einen original Nagy-Hut.

Viel Lob bekamen die Mitglieder der Jagdhornbläsergruppe Alpenvorland, die unter der Leitung von Claudia Gittler den musikalischen Rahmen der heiligen Messe einstudiert hatten.

Im Anschluss an die Einsegnung versammelten sich die Jäger und Nichtjäger im Gasthof Schmölz in St. Christophen, wo bei Schlägler-Bier, Wildschweingulasch und Wildwürstel der Abend einen gemütlichen Ausklang fand.