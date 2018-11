„Man glaubt gar nicht, was an halbkaputten Dingen in den Haushalten herumliegt“, sagt Michaela Schmitz, die Initiatorin vom Repair Cafe in Neulengbach.

Anlässlich der Internationalen Repair Café Tage wurde an vier Tagen repariert und gebastelt. „Bis auf Mittwochnachmittag waren wirklich alle Tage sehr gut ausgelastet und die Aktivitäten waren war bunt gemischt“, freut sich Schmitz: Rasenmäher, Kaffeemaschinen, CD-Player, Plattenspieler, Nähmaschinen, Friteuse, Lampen, Bügeleisen und Toaster wurden zum Reparieren gebracht.

Gewand wurde gestopft, aus alten Textilien entstand Neues. Neben den Fixterminen für das Repair Café jeden 1. Mittwoch im Monat ist im nächsten Herbst wieder eine Repair Café-Woche geplant. Etwa 70 Prozent der Geräte werden bei den Treffen wieder flott gemacht.