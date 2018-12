„Ich bin sehr dankbar für die rund 36.500 Stunden, die unsere insgesamt 279 Helfer in der Bezirksstelle Neulengbach geleistet haben“, betonte Bezirksstellenleiter Johannes Hiller bei der Weihnachtsfeier des Roten Kreuzes. Und er rechnete vor: „Würde jede Stunde mit nur 30 Euro bewertet werden, ergäbe das eine unvorstellbare Summe von über einer Million Euro.“ Die Finanzierung aller Angebote komme zum Großteil aus Spendengeldern, vermerkte Hiller dankbar bei der Feier, zu der mehr als 100 Mitarbeiter der Bereiche Gesundheits- und soziale Dienste, Rettungsdienst, Katastrophenhilfe und der Jugendarbeit gekommen waren.

Bezirksstellenleiterstellvertreter Daniel Rauchecker präsentierte die diesjährige Einsatzstatistik und ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Bis Ende November wurden über 8.500 Rettungs- und Krankentransporte durchgeführt. 1.016 Mal rückte der Notarzt aus. Fast 315.000 Kilometer wurden gefahren: „Wir wären also rund sieben Mal rund um die Erde gekommen“, schildert Rauchecker.

Besondere Freude bereiten dem Rot-Kreuz-Team die steigenden Mitglieder- und Helferzahlen: „Wir haben einige neue Freiwillige für die Mitarbeit beim Roten Kreuz begeistern können“, berichtete Hiller. Im kommenden Jahr sollen im Rahmen einer Freiwilligenkampagne weitere Mitglieder angeworben werden.

Planung für neues Rettungshaus

Ein großes Projekt steht 2019 an: Die Planung für die neue Rettungsstelle soll abgeschlossen werden. Der Landesjugendbewerb in Neulengbach steht am 11. Mai auf dem Programm.